Prečo si (ne)kupujem smartfón

Zamysleli ste sa niekedy nad spôsobom využívania svojho smartfónu? Viete, že sa pôvodne nemal stať vašou predlženou rukou, či infúznou hadičkou spájajúcou váš nervový systém s virtuálnou realitou? Mal byť len chytrý.

Smartfón je fenomén prichádzajúci v roku 2007. Vtedy sa objavil vo verzii s akou operujeme dodnes. Centrálny dotykový displej, možnosť vývoja aplikácií tretími stranami, zariadenie, ktoré fantasticky skĺbilo telefonovanie s organizáciou práce, využívaním multimédií, či hraním hier.

Onedlho, s rozšírením 4G a verejných WiFi sietí sa objavila ďalšia zásadná možnosť (alebo je to skôr vlastnosť?) - byť neustále online.

Hádam väčšina z nás si v tom čase uvedomila, že svoj osobný počítač sme nezapli už týždne, ba aj mesiace. Naše nadšenie zo smartfónov rástlo.

Môj prvý bol biely. Krásne, primerane veľké a funkčné zariadenie. Mal som ho 5 rokov, než mu úplne odišla batéria, a čo je horšie, aj softvérová podpora. Prečo som si ho kupoval? Aký účel mal spĺňať tento drahý prístroj v dobe, kedy to, povedzme si na rovinu, ešte nebola kúpa na istotu?

Nuž, pár dôvodov sa tu stretlo. V prvom rade som potreboval nový komunikátor, pretože ten starý sa pokazil. Úplne.

Takmer súčasne mi v jeden daždivý deň odišiel aj mp3 prehrávač. Potreboval som teda ďalší hardvér.

K tomu som pridal moju rozmarnú záľubu vo fotografovaní. Nechcelo sa mi už zhromažďovať veľké a ťažké vybavenie, ktoré robí výborné fotky. Stačili mi dosť dobré. Nechcelo sa mi ani márniť čas úpravami v komplikovaných programoch. Radšej som si ho užíval v teréne. Áno, išlo mi o tie parádne filtre a retuše, ktoré v súčasnosti ničia život mnohým tínedžerkám! V tých časoch by sme však Instagram ešte len ťažko nazývali sociálnou sieťou.

Bohužiaľ, krátko na to ostal môj koncept spolu s celou prvotnou filozofiou smartfónov na franforce. Po pár strašidelných pokusoch o chytrú aplikáciu robí Facebook frontálny útok na všetky smartfóny a kupuje aj ten nešťastný Instagram. Málokto odolal. Z pôvodných motívov ostala asi iba hudba a ostatné dobré úmysly vystriedal modrý moloch.

Čas na ňom strávený raketovo rástol u všetkých používateľov. A s ním aj samotná hodnota firmy. Pre Facebook a jeho vplyv to bol zásadný krok. Bohužiaľ to bol zásadný krok aj pre náš životný štýl a to, ako dnes vyzerá náš sociálny život. Veď sa len obzrite okolo seba, kým čakáte na autobus, v rade pri pokladni, na večeri v reštaurácii, alebo na ihrisku, kde maminky venčia svoje ratolesti.

Spočiatku som z toho nemal dobrý pocit a hovoril som si, že účel môjho fajnového telefónu bol predsa úplne iný. Červené bublinky s číselkom však umlčia veľa pochybností.

Smartfón sa stal mojou predlženou rukou. Hadičkou neustále zásobujúcou moju hlavu informáciami. Z breaking news sa stala forma zábavného priemyslu. Keď ste totiž neustále online, všetko je zrazu horúca novina. A hlavne sa stal krivým zrkadlom, cez ktorý som prijímal realitu, ktorá nie je.

Momentálne potrebujem opäť nový telefón. Jeho účel je jasný a rovnaký, ako pred 10 rokmi. Jedna vec sa však zmenila. Už viem, že ho viac nenechám dostať sa k bližšie, vniknúť do mojich zvykov, dennej rutiny, do vzťahov, ktoré mám. Nenechám ho obchodovať s mojou pozornosťou a nedovolím mu hazardovať s mojim časom.